Кечинов: «В прошлом сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал, но потом еле-еле попал в тройку»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют в гостях с «Рубином».

Эксперт назвал «Спартак» фаворитом предстоящей встречи, выразив мнение, что гости сумеют добиться победы.

«Победа будет за «красно-белыми». В прошлом сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал. Но мы помним, что потом произошло: еле-еле попал в тройку», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, в первых двух турах текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» обыграли «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится завтра, 5 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.