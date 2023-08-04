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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «В прошлом сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал, но потом еле-еле попал в тройку»

04 Августа 2023 • 16:29 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
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Через 23 ч. 22 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют в гостях с «Рубином».

Эксперт назвал «Спартак» фаворитом предстоящей встречи, выразив мнение, что гости сумеют добиться победы.

«Победа будет за «красно-белыми». В прошлом сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал. Но мы помним, что потом произошло: еле-еле попал в тройку», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, в первых двух турах текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» обыграли «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится завтра, 5 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Валерий Кечинов
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РУБИН СПАРТАК МОСКВА
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