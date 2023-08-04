Гранат: В «Спартаке» видна рука тренера

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат оценил игру «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Видна рука тренера, Абаскаль ставит более атакующий футбол, пока все получается удачно. Единственное, не хватает стабильности на протяжении всего матча. Надежность обороны тоже вызывает вопросы», — цитирует Граната «Татар-информ».

«Спартак» одержал две победы в стартовых матчах нового сезона Российской премьер-лиги. На данный момент «красно-белые» находятся на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков из шести возможных.

Завтра, 5 августа, коллектив Абаскаля проведет выездной поединок против «Рубина». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча, которая пройдет на портале LiveResult.