Гранат — о Бонгонда: «Это очень яркий футболист, он выделяется на фоне остальных»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился комментарием о новичке «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Это очень яркий футболист, таких сейчас мало в Премьер-лиге. Умеет брать игру на себя, обыгрывать, достаточно техничный игрок. Он сразу бросается в глаза, выделяется на фоне остальных», — цитирует Граната «Татар-информ».

27-летний вингер присоединился к «Спартаку» в текущее трансферное окно, перебравшись в команду из испанского «Кадиса». В составе «красно-белых» Бонгонда появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив один голевой пас.