Пресс-служба «Спартака»: «Тавареш успешно восстанавливается»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии защитника команды Томаша Тавареша. Напомним, в межсезонье 22-летний футболист получил разрыв крестообразной связки в расположении молодежной сборной Португалии.

«Тавареш успешно восстанавливается, находится на первом этапе восстановления. Мы с ним на связи. Точных сроков приезда в Москву пока нет», — рассказал Зеленов изданию «РИА Новости».

Напомним, Тавареш пополнил состав «Спартака» прошлой зимой, перебравшись из «Бенфики». За это время он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей.