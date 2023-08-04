Зиньковский — о календаре: «Конечно, лучше играть»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о календаре на старте нового сезона. Ранее главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль назвал расписание матчей абсурдным.

«Лучше играть, конечно. Но на самом деле, если бы от нас что-то зависело или мы что-то решали, то хорошо. А так… Есть расписание, есть игры. Нужно привыкать», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Футболист добавил, что в такой ситуации находится не только «Спартак», но и все клубы Российской премьер-лиги.

После двух туров РПЛ «Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место. Завтра, 5 июля, команда Абаскаля встретится в гостях с казанским «Рубином» (в 17:30 по мск).