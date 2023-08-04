Защитник «Рубина» Савицкий перешёл в «Родину» на правах аренды

Защитник «Рубина» Иван Савицкий продолжит карьеру в «Родине» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Соглашение 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Напомним, Савицкий принадлежит «Рубину» с лета 2021 года. За первую команду казанского клуба футболист провёл всего один матч, не отметившись в нём результативными действиями.

После трёх туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Родина» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой ближайший матч московская команда проведёт 6 августа против «СКА-Хабаровска». Начало — в 18:00 по московскому времени.