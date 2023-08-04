​Агент Карраскаля отреагировал на новую информацию о возможном переходе игрока в «Динамо»

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль в летнее трансферное окно может сменить ЦСКА на «Динамо». Появилась информация о том, что «бело-голубые» могут подписать колумбийца при условии снижения цены. На вопрос об этой информации ответил агент Родриго Лопес, который работает с 25-летним Карраскалем.

«Мне ничего об этом не известно», - сказал Лопес, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

За ЦСКА Хорхе Карраскаль выступает с февраля 2022 года. С тех пор футболист провёл 47 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Карраскаля в 7 миллионов евро.