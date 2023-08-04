ЦСКА объявил о переходе в свои ряды Абоссбека Файзуллаева. 19-летний атакующий полузащитник подписал с московским клубом контракт до завершения сезона 2025/2026 с возможностью продления.

Ранее Файзуллаев выступал за «Пахтакор», воспитанником которого он и является. В июне футболист дебютировал за национальную сборную Узбекистана и даже забил один гол в трёх матчах.

Добавим, что ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 5 августа. Команда Владимира Федотова будет принимать «Локомотив» в дерби. После двух туров «армейцы» имеют три зачётных балла в своём активе.