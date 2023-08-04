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​Файзуллаев стал игроком ЦСКА официально

04 Августа 2023 • 15:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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05.08 20:00

ЦСКА объявил о переходе в свои ряды Абоссбека Файзуллаева. 19-летний атакующий полузащитник подписал с московским клубом контракт до завершения сезона 2025/2026 с возможностью продления.

Ранее Файзуллаев выступал за «Пахтакор», воспитанником которого он и является. В июне футболист дебютировал за национальную сборную Узбекистана и даже забил один гол в трёх матчах.

Добавим, что ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 5 августа. Команда Владимира Федотова будет принимать «Локомотив» в дерби. После двух туров «армейцы» имеют три зачётных балла в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пахтакор трансферы футбола - лето 2023 Аббосбек Файзуллаев
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ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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