Юран: «Кухарчук начал бегать, в ближайшие несколько дней он войдёт в общую группу»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о том, как проходит восстановление нападающего команды Ильи Кухарчука после травмы.

По словам специалиста, 33-летний футболист пропустит не только матч третьего тура РПЛ против «Краснодара», но и кубковую встречу со «Спартаком», которая состоится 8 августа.

«Кухарчук начал бегать. Думаю, в ближайшие несколько дней он уже войдёт в общую группу. В игре на Кубок его не будет. Смотрим на матч с «Ахматом», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, Кухарчук перешёл в «Пари НН» нынешним летом из «Торпедо». За свою новую команду он пока не привёл ни одного официального матча.

Матч «Краснодар» — «Пари НН» состоится сегодня, 4 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.