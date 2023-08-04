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​Раскрыта зарплата Рябчука в «Спартаке»

04 Августа 2023 • 15:35 Комментировать

В ближайшее время «Спартак» должен объявить о переходе в свои ряды защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб заплатит за 25-летнего игрока сборной Молдовы 6 миллионов евро. Рябчук получит трёхлетний контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро за сезон.

Олег Рябчук, как известно, выступает на позиции левого защитника. «Спартаку» было важно усилить эту позицию после того, как травму получил Томаш Тавареш.

Ближайшую игру чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 5 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Рубина» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Олег Рябчук трансферы футбола - лето 2023
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