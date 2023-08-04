​Агент Чавеса ответил на вопрос о трансфере в «Динамо»

Агент Клаудио Курти, который работает с полузащитником Луисом Чавесом, ответил на вопрос о возможном трансфере мексиканца в «Динамо».

«Есть ли какой-то прогресс в переходе Чавеса в «Динамо»? На следующей неделе всё станет яснее», - сказал Курти, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Луису Чавесу 27 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают мексиканского полузащитника в 8 миллионов евро.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 6 августа. Команда Марцела Лички будет играть против «Зенита» на выезде.