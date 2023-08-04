Первый тренер Сперцяна считает, что стиль Гвардиолы подошёл бы игроку «Краснодара»

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, считает, что игровой стиль, который исповедует наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, идеально подходит армянскому футболисту.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Англии входит в список клубов, которым интересен Сперцян.

«Те требования и стиль игры, который предлагает Гвардиола, подошли бы Эдуарду, и он не потерялся бы в его команде. Не важно, в «Манчестер Сити» или ещё где-то», — цитирует Давидяна Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян успел провести за «Краснодар» три матча, в которых он отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.