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Первый тренер Сперцяна считает, что стиль Гвардиолы подошёл бы игроку «Краснодара»

04 Августа 2023 • 15:24 Комментировать
Краснодар
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Через 3 ч. 53 мин.

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, считает, что игровой стиль, который исповедует наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, идеально подходит армянскому футболисту.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Англии входит в список клубов, которым интересен Сперцян.

«Те требования и стиль игры, который предлагает Гвардиола, подошли бы Эдуарду, и он не потерялся бы в его команде. Не важно, в «Манчестер Сити» или ещё где-то», — цитирует Давидяна Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян успел провести за «Краснодар» три матча, в которых он отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эдуард Сперцян Мхитар Давидян
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