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​Рябчук подписал контракт со «Спартаком» - источник

04 Августа 2023 • 15:22 Комментировать (1)

Защитник Олег Рябчук успешно прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт со «Спартаком». Трудовое соглашение 25-летнего футболиста сборной Молдовы рассчитано на три сезона. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что за трансфер Рябчука «Спартак» заплатит «Олимпиакосу» 7 миллионов евро.

Олег Рябчук выступает на левом фланге обороны. «Спартаку» важно усилить эту позицию после того, как серьёзную травму колена летом в расположении молодёжной сборной Португалии получил Томаш Тавареш.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Олег Рябчук трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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wertygaz
04 Августа 2023 в 15:24
Защитник клубу нужен. Здорово.
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