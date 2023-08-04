​Рябчук подписал контракт со «Спартаком» - источник

Защитник Олег Рябчук успешно прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт со «Спартаком». Трудовое соглашение 25-летнего футболиста сборной Молдовы рассчитано на три сезона. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что за трансфер Рябчука «Спартак» заплатит «Олимпиакосу» 7 миллионов евро.

Олег Рябчук выступает на левом фланге обороны. «Спартаку» важно усилить эту позицию после того, как серьёзную травму колена летом в расположении молодёжной сборной Португалии получил Томаш Тавареш.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина» на выезде.