Футбольный эксперт Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от главного матча третьего тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА будет принимать «Локомотив».

- Какие ожидания от матча ЦСКА – «Локомотив»?

- Команды пока не набрали оптимальных кондиций, поэтому на первый план выйдут морально-волевые качества. Мастерство отдельных футболистов может склонить чашу весов в пользу одной из сторон. Явного фаворита в этой паре сегодня нет. У «Локомотива» есть Дзюба, Изидор, Глушенков. А у ЦСКА впереди вся надежда только на Чалова.

Елена Григорьевская