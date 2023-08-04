Попов — о тренере «Рубина»: «Рахимов не способен подняться выше восьмого-десятого места»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о перспективах казанской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, с главным тренером Рашидом Рахимовым «Рубин» не сможет подняться выше восьмого-десятого места в турнирной таблице.

«Знаю, что в «Рубине» задачи серьёзные. Просто этот тренер не способен подняться выше восьмого-десятого места. Это его потолок», — цитирует Попова Metaratings.

В двух турах РПЛ «Рубин» набрал два очка и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч казанцы проведут завтра, 5 августа, против «Спартака». Начало — в 17:30 по московскому времени.