В агентстве MADEINFOOTBALL в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали интерес ЦСКА к бывшему защитнику «Порту» Вилсону Манафе.

«Интерес к Вилсону? Да, клубы им интересуются, в том числе и ЦСКА, но ничего конкретного сейчас под этим нет», — заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал с португальским футболистом трёхлетний контракт с зарплатой в 1 миллион евро в год.

В минувшем сезоне 29-летний Манафа провёл за «Порту» 10 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас защитник находится в статусе свободного агента, а его рыночная стоимость составляет 2 миллиона евро.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт завтра, 5 августа, против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.