Чалов рассказал о счастливых моментах в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о счастливых моментах, которые он пережил в московском клубе.

Футболист вспомнил победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, а также завоевание Кубка России по итогам прошлого сезона, назвав день финала одним из самых счастливых в карьере.

«В эти прекрасные дни также входят и матчи в Лиге чемпионов, особенно победные над «Реалом». Ну и дебютные игры в разных турнирах. Но, конечно, выиграть Кубок — огромные эмоции», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт уже завтра, 5 августа, против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Отметим, что в двух первых турах РПЛ Чалов сумел отметиться тремя забитыми мячами и сейчас делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с Матео Кассьеррой и Наиром Тикнизяном.