​ВАР забыл включить микрофон – раскрыты детали скандального момента в матче «Ахмат» - ЦСКА

На прошлых выходных в чемпионате России проходит матч между «Ахматом» и ЦСКА (2:3), который ознаменовался скандалом. Арбитр Владислав Безбородов допустил грубую ошибку, заменив жёлтую карточку Милана Гайича на красную уже тогда, когда пенальти за нарушение грозненцы пробили. В итоге рефери удалил защитника ЦСКА с поля, а одиннадцатиметровый перебивался.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает интересную деталь того скандального момента. Оказывается, Сергей Иванов, который на матче в Грозном работал в качестве ВАР, ещё до первого исполнения пенальти говорил главному рефери о том, что Гайич заслуживает удаления. При этом Иванов забыл включить микрофон и говорил в пустоту. Позже, когда одиннадцатиметровый пробили, ВАР уже не имел права вмешиваться, но он всё-таки решил донести свою подсказку по удалению, включив микрофон нажатием кнопки.