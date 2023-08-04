Сёмин: «Тикнизян окажется в Европе, если продолжит прогрессировать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался на тему будущего защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл три игры, в которых забил четыре мяча. По мнению Сёмина, Тикнизян может в скором времени уехать в Европу, если продолжит прогрессировать.

«Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало, и он дальше развивался. Потенциал у него есть», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт завтра, 5 августа, против ЦСКА. Начало — в 20:00 по московскому времени. На данный момент «железнодорожники», набравшие четыре очка в первых двух турах РПЛ, занимают пятое место в турнирной таблице.