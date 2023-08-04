«Оренбург» объявил об уходе из клуба голкипера Евгения Гошева. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

Гошев выступал за «Оренбург» на протяжении трёх лет. За это время голкипер провёл 34 официальных матча, в которых пропустил 51 гол.

«Оренбург» поблагодарил Гошева за его выступления и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ближайший матч чемпионата России «Оренбург» проведёт в субботу, 5 августа, - против «Урала» на своём поле. В двух стартовых турах Премьер-лиги команда Иржи Ярошика набрала один зачётный балл.