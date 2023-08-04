Бубнов сделал прогноз на матч «Рубин» - «Спартак»

Московский «Спартак» встретится с казанским «Рубином» в рамках третьего тура чемпионата России. Об этом поединке высказался бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«1:2. «Рубину» класса атаки не хватит. «Красно-белые» будут владеть преимуществом и создавать больше моментов. Впрочем, и без пропущенных не обойдется», - цитирует Александра Sportbox.

«Рубин» примет «Спартак» на стадионе в Казани завтра, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

По итогам двух туров «красно-белые» занимают второе место в Премьер-лиге, а казанцы располагаются на десятой строчке.