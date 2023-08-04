Гаджиев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Локомотив»

В субботу в главном матче третьего тура Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Локомотив». Своими ожиданиями от этого поединка поделился Гаджи Гаджиев.

«Матч будет непростым для каждой из команд. Они ведь примерно одного уровня, поэтому многое будет зависеть от того, как ЦСКА и «Локомотив» используют свои моменты. Очень много факторов, на самом деле, влияет на результат и содержание встречи», - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит Betonmobile.

После двух сыгранных туров «Локомотив» имеет в своём активе четыре зачётных балла, в ЦСКА – три.

Отметим, что матч между ЦСКА и «Локомотивом» стартует на «ВЭБ Арене» 5 августа в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом дерби Москвы во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что действующим чемпионом России является «Зенит». Питерцы выигрывали чемпионский титул в каждом из пяти последних сезонов.