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Агент оценил вероятность ухода Бальде из «Спартака»

04 Августа 2023 • 13:57 Комментировать

Нападающий Кейта Бальде не покинет московский «Спартак» в текущее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами сообщил инсайдер Федерико Пасторелло.

«Бальде остается в «Спартаке», он счастлив здесь. Ноль процентов, что он покинет клуб», - приводятся слова представителя футболиста на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что Бальде пополнил ряды «красно-белых» летом прошлого года.

В прошлом сезоне 28-летний сенегальский форвард провел 16 поединков за «народную команду» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей. Контракт нападающего с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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