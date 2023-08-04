Акинфеев назвал суперспособность, которой хотел бы обладать

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой суперспособностью хотел бы обладать.

«Суперспособность, которой хотел бы обладать. Летать. Очень хочу!» - рассказал 37-летний вратарь в ютуб-шоу «Известь».

Акинфеев – воспитанник академии ЦСКА. За «армейский» клуб голкипер вступает с 2003 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Акинфеев сыграл два поединка и пропустил четыре мяча. Ближайший матч московская команда проведет против «Локомотива». Столичное дерби состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 августа.

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