Непомнящий рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА - «Локомотив»

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от столичного дерби между ЦСКА и «Локомотивом», которое состоится в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«Локомотив» начал сезон не очень, но и у ЦСКА не задался матч с «Уралом». Команды примерно одинаково сильны атакой, но в обороне есть прорехи, поэтому ждём голов в дерби», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. После двух проведенных туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, а «армейский» клуб находится на восьмой строчке.