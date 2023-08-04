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Мбаппе устроил в «ПСЖ» революцию, русофобия помешала Захаряну и Тикнизяну, а Хави запретил Неймара – в главных слухах недели рубрика

04 Августа 2023 • 13:28 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, как в «ПСЖ» стало неспокойно из-за ситуации с Килианом Мбаппе, почему Арсену Захаряну и Наиру Тикнизяну сложно перебраться в европейские клубы, и по какой причине Хави отказался от возвращения Неймара в «Барселону». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе устроил в «ПСЖ» революцию

В мире футбольных слухов вокруг «ПСЖ» неспокойно. Накануне появилась информация о том, что Луис Энрике может покинуть тренерский мостик, так и не проведя ни одного матча. Испанцу якобы не нравится ситуация с Килианом Мбаппе – звёздного форварда клуб не стал брать в предсезонное турне по причине отказа от продления контракта. На фоне возникшего напряжения Энрике якобы задумывается об уходе. Испанский тренер успел развеять эти слухи, но кто знает…

В то же время сообщалось и о возможном уходе из клуба Луиша Кампуша. Поговаривают, что у футбольного советника «ПСЖ» испортились отношения с руководством из-за той же ситуации с Мбаппе. Плюс боссы якобы недовольны работой португальского функционера в плане трансферов.

Мбаппе готов перейти в клуб АПЛ с условием

«ПСЖ» может пожаловаться в ФИФА на «Реал». В стане чемпионов Франции считают, что мадридский клуб без разрешения вступил в переговоры с Килианом Мбаппе и даже согласовал переход свободным агентом на следующее лето. В Париже думают, что именно из-за договорённости с «Реалом» футболист сейчас даже не хочет слушать предложения от других клубов. В то же время есть информация о готовности Мбаппе перебраться в «Челси». При этом у форварда есть важное условие – он готов отправиться в Лондон только на один год, то есть речь может пойти об аренде. Кстати, поговаривают, что совладелец «Челси» Тодд Бёли уже контактировал с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи.

Русофобия помешала Захаряну и Тикнизяну

Слухи продолжают связывать Арсена Захаряна с европейскими клубами. На днях в прессу просочилась информация о том, что у воспитанника «Динамо» появился ещё один вариант - ПСВ. Впрочем, в нидерландском клубе поспешили опровергнуть интерес к Захаряну. Поговаривают, что ПСВ специально «забросил удочку» через прессу, чтобы оценить реакцию общественности на возможный переход в свои ряды футболиста из России. Увидев негатив, клуб из Эйндховена от варианта с Захаряном отказался.

Похожая история с Наиром Тикнизяном. Защитник «Локомотива» на международном уровне представляет сборную Армении, но у него есть российский паспорт, и, более того, ранее он выступал за Россию на молодёжном и юношеском уровнях. Если верить слухам, один из клубов Германии отказался от варианта с подписанием Тикнизяна как раз из-за репутационных моментов.

Хави запретил Неймара

Усман Дембеле переходит из «Барселоны» в «ПСЖ». Есть информация, что в рамках переговорного процесса чемпионы Франции уже не впервые предложили чемпионам Испании вернуть себе Неймара. Впрочем, «сине-гранатовые» отказались от звёздного бразильца из-за позиции главного тренера команды. Хави считает, что Неймар не вписывается в его нынешний проект на «Камп Ноу». Стоит напомнить, что трансфер Неймара остаётся рекордным в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильского форварда «Барселоне» 222 миллиона евро.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Комментарии (1)
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One Live
04 Августа 2023 в 13:52
Русофобия здесь не при чем - просто дорогие бревна никому не нужны!
Армянское радио продолжает веселить публику)
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