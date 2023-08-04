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«Зенит» подписал нового защитника официально

04 Августа 2023 • 13:23 Комментировать

Защитник подмосковных «Химок» Артур Чёрный продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. Чемпион страны - «Зенит» - взял 22-летенего футболиста в аренду до завершения этого года. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

В прошлом сезоне Чёрный принял участие в 11 поединках чемпионата страны, в которых не отметился голевыми действиями. По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из Премьер-лиги.

«Зенит», в свою очередь, досрочно стал обладателем золотых медалей в минувшей кампании. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака пятым подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Артур Черный трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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