Защитник подмосковных «Химок» Артур Чёрный продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. Чемпион страны - «Зенит» - взял 22-летенего футболиста в аренду до завершения этого года. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

В прошлом сезоне Чёрный принял участие в 11 поединках чемпионата страны, в которых не отметился голевыми действиями. По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из Премьер-лиги.

«Зенит», в свою очередь, досрочно стал обладателем золотых медалей в минувшей кампании. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака пятым подряд.