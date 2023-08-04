«Спартак» отказался от Старфельта

«Спартак» отказался от подписания защитника «Селтика» Карла Старфельта.

По информации Metaratings, несмотря на слухи о возможном переходе шведского футболиста в московский клуб, «Спартак» отказался от кандидатуры 28-летнего защитника.

Ранее журналист Гевин Рейд сообщал о том, что «Спартак» заплатит за бывшего игрока «Рубина» 16,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Старфельт провёл за «Селтик» 37 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции в 6,5 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 5 августа, против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.