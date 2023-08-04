Ловчев: «В этом году я не вижу чемпионской команды»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о нынешней команде «красно-белых».

«В этом году такой сезон, что я не вижу чемпионской команды. Ситуация у «Спартака» благоприятная - и костяк основы есть, и есть те, кто дает конкуренцию, дает качество при выходе на замену», - приводятся слова эксперта в его телеграм-канале.

В первых двух турах Российской премьер-лиги «Спартак» одержал две победы – над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой». В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится в субботу, 4 августа.