​Названо условие трансфера Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

«Динамо» и ЦСКА продолжают переговоры по атакующему полузащитнику Хорхе Карраскалю. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», «бело-голубые» в настоящий момент ждут понижения цены на 25-летнего колумбийца. «Динамовцы» согласятся подписать Карраскаля только по умеренному ценнику, учитывая риски – клуб смущает поведение игрока в его бывших командах.

По данным источника, клубы обсуждают ценник в районе 7-8 миллионов евро. Решение по Карраскалю «Динамо» может принять в начале новой недели. Отмечается, что у клуба есть и другой кандидат - из Южной Америки.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 6 августа, - против «Зенита».