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Ловчев спрогнозировал результаты всех матчей 3-го тура РПЛ

04 Августа 2023 • 13:08 Комментировать

Бывший игрок столичного «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев сделал прогноз на все матчи третьего тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» - «Пари НН» 2:0. «Крылья Советов» - «Ростов» 1:1. «Рубин» - «Спартак» 1:2. «Оренбург» - «Урал» 3:1. ЦСКА - «Локомотив» 0:1. «Балтика» - «Факел» 1:2. «Зенит» - «Динамо» 2:0. «Сочи» - «Ахмат» 2:0», - говорится в публикации Ловчева в социальных сетях.

Отметим, что третий тур Российской премьер-лиги стартует сегодня, 4 августа, поединком между «Краснодаром» и «Пари НН». Начало встречи - в 20:00 по московскому времени.

После двух туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице чемпионата страны, а вторым идет московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев
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