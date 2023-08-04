Бышовец оценил шансы «Локомотива» на призы в РПЛ

Футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о шансах московского «Локомотива» на попадание в призы в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если бы у «Локомотива» было шесть очков, то можно было бы рассуждать о высоких местах. Но «Локо» хорошо готов функционально, есть реальные шансы побороться за призы по итогам РПЛ», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

В первом туре «железнодорожники» сыграли вничью с казанским «Рубином», а во втором на выезде разгромили воронежский «Факел». В следующем матче «Локомотив» на выезде встретится с ЦСКА.