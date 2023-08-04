Караваев ответил, боится ли конкуренции с Фернандесом

Фланговый защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался касательно конкуренции с новичком команды Марио Фернандесом, которого подписали этим летом.

«Пугает ли меня конкуренция? Нет, конечно. Она была, есть и будет. У меня разве до этого в «Зените» не было конкурентов?» - приводятся слова Караваева на страницах издания Sport24.

Напомним, что Фернандес перебрался в петербургский клуб 17 июля. 32-летний защитник заключил с «сине-бело-голубыми» трудовое соглашение до завершения следующего сезона с возможностью пролонгации на один год.

В России Марио известен по выступлениям за ЦСКА.