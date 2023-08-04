Чинквини: «Приезд Захаряна в Италию нереален»

Бывший сотрудник петербургского «Зенита» Оресте Чинквини высказался касательно потенциального трансфера полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в Серию А. Интересе к игроку проявляет римский «Лацио».

«Хороший футболист, но очень молодой, у него нет важного опыта. Не исключено, что его ждет большое будущее. Но в его приезд в Италию просто нереален», - передает слова Чинквини «РБ Спорт».

В новом розыгрыше Российской премьер-лиги Захарян поучаствовал в двух встречах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.