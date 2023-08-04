Ловчев предупредил «Спартак» насчёт «Локомотива»

Бывший игрок сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о силе московского «Локомотива».

«Локо» выглядит ничуть не хуже «Спартака», команды будут идти ноздря в ноздрю. Очевидно, что такого преимущества, как в предыдущих чемпионатах, у «Зенита» не будет», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

После двух проведенны х туров чемпионата России «железнодорожники» отстают от идущего вторым «Спартака» на два балла. В рамках третьего тура Премьер-лиги «Локомотив» встретится с другим столичным коллективом – ЦСКА. Дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 5 августа.