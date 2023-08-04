Железнов: «Иванов — классный президент, крутой по меркам РПЛ»

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов поделился мнением о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове.

Футболист отметил чувство юмора Иванова, с помощью которого ему удаётся создавать благоприятную атмосферу в команде.

«Викторович — вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент», — приводит слова Железнова «РБ Спорт».

После двух туров РПЛ «Урал» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч команда из Екатеринбурга проведёт завтра, 5 августа, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.