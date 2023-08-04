Известно место России в новом рейтинге УЕФА - худший показатель в истории

Пресс-служба УЕФА представила обновленную версию таблицы коэффициентов. Россия осталась на 25-м месте, что является худшим показателем в истории страны.

Стоит отметить, что выше России в рейтинге УЕФА находятся такие страны, как Румыния, Кипр, Швеция, Польша и другие.

Лидером является Англия. Второе место занимает Испания, а топ-3 замыкает Италия. Далее располагаются Германия и Нидерланды. Франция располагается лишь на шестой позиции.

Напомним, что российские команды отстранены от участия в еврокубках из-за политической ситуации в мире. Такое решение вынес УЕФА.