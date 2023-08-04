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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известно место России в новом рейтинге УЕФА - худший показатель в истории

04 Августа 2023 • 12:02 Комментировать (3)

Пресс-служба УЕФА представила обновленную версию таблицы коэффициентов. Россия осталась на 25-м месте, что является худшим показателем в истории страны.

Стоит отметить, что выше России в рейтинге УЕФА находятся такие страны, как Румыния, Кипр, Швеция, Польша и другие.

Лидером является Англия. Второе место занимает Испания, а топ-3 замыкает Италия. Далее располагаются Германия и Нидерланды. Франция располагается лишь на шестой позиции.

Напомним, что российские команды отстранены от участия в еврокубках из-за политической ситуации в мире. Такое решение вынес УЕФА.

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Комментарии (3)
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Манчестерский Иппатий
04 Августа 2023 в 13:41
Товарищ ВИЛ назвал бы УЕФА политическими прос...ками.
sierge
04 Августа 2023 в 13:11
Ну если не дают играть все логичнр
ингерман
04 Августа 2023 в 12:36
ай.. деточка, а вам извесно ваше месцо.. А-ха-ха-ха! )))
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