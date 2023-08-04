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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Из российских игроков заинтересовать саудовцев могли бы Дзюба и Смолов»

04 Августа 2023 • 11:57 Комментировать (1)
Краснодар
...
Пари НН
1 1.63 X 3.85 2 5.80
Через 7 ч. 28 мин.

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал российских футболистов, которые могли бы заинтересовать клубы из Саудовской Аравии.

По мнению эксперта, из РПЛ в Саудовскую Аравию могли бы уехать такие игроки, как Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все «Зенит»), а также Квинси Промес («Спартак»). Среди российских футболистов Мор выделил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу и форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

«Если говорить о российских футболистах, то заинтересовать саудовцев могли бы Дзюба и Смолов», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, ранее в «Аль-Хиляль» перешёл бывший нападающий «Зенита» Малком. Сумма трансфера составила рекордные для РПЛ 60 миллионов евро.

Ближайший третий тур чемпионата России стартует уже сегодня, 4 августа, матчем «Краснодар» — «Пари НН». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Фёдор Смолов Артём Дзюба Эдуард Мор
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Комментарии (1)
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Cruyff
04 Августа 2023 в 12:23
балдабол ерунду всякую несёт кому нужны эти русские футболёры их бы может взяли если у СА есть вторая лига
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04.08.23 в 20:00
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