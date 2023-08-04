Мор: «Из российских игроков заинтересовать саудовцев могли бы Дзюба и Смолов»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал российских футболистов, которые могли бы заинтересовать клубы из Саудовской Аравии.

По мнению эксперта, из РПЛ в Саудовскую Аравию могли бы уехать такие игроки, как Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все «Зенит»), а также Квинси Промес («Спартак»). Среди российских футболистов Мор выделил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу и форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

«Если говорить о российских футболистах, то заинтересовать саудовцев могли бы Дзюба и Смолов», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, ранее в «Аль-Хиляль» перешёл бывший нападающий «Зенита» Малком. Сумма трансфера составила рекордные для РПЛ 60 миллионов евро.

Ближайший третий тур чемпионата России стартует уже сегодня, 4 августа, матчем «Краснодар» — «Пари НН». Начало — в 20:00 по московскому времени.