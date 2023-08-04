В «Вольфсбурге» дали комментарий по Тикнизяну

Футбольный функционер Себастьян Шиндзелорц, который занимает пост спортивного директора немецкого «Вольфсбурга», прокомментировал новость о потенциальном подписании защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Интерес к Тикнизяну? Его профиля даже нет у нас на столе», - передает слова представителя клуба издание «Спорт-Экспресс».

Ранее об интересе «Вольфсбурга» к Тикнизяну сообщил в социальных сетях инсайдер Иван Карпов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний защитник провел две встречи. Тикнязан записал на свой счет три забитых мяча.