Рианчо: «Спартак» обыграл бы «Интер Майами» с Месси»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что «красно-белые» смогли бы обыграть «Интер Майами», за который сейчас выступает знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Думаю, победил бы «Спартак». Даже несмотря на наличие Месси в составе американского клуба. Уровень команд принципиально разный в пользу «Спартака», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» нынешним летом из «ПСЖ». За клуб из МЛС 36-летний нападающий успел провести три матча, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 5 августа, против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.