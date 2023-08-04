Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прогноз от Бубнова на матч «Оренбург» - «Урал»

04 Августа 2023 • 11:40 Комментировать

В третьем туре Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Своим мнением об этом поединке поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. В организации игры и в частности атаки «Оренбург» выглядит лучше «Урала», хотя и набрал меньше очков. Жду от хозяев максимального настроя на матч», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге в субботу, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Бубнов Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.08.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.61 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
12:13 · Россия. Премьер-лига
Ловчев предупредил «Спартак» насчёт «Локомотива»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Железнов: «Иванов — классный президент, крутой по меркам РПЛ»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Из российских игроков заинтересовать саудовцев могли бы Дзюба и Смолов» 1
11:54 · Россия. Премьер-лига
В «Вольфсбурге» дали комментарий по Тикнизяну
11:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Спартак» обыграл бы «Интер Майами» с Месси»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Прогноз от Бубнова на матч «Оренбург» - «Урал»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ после ухода Малкома
11:27 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Караваев рассказал о моменте, когда хотел завершить карьеру 1
11:00 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Таких футболистов, как Малком, у нас в РПЛ больше нет»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «У Кокорина нет шансов остаться в Италии»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Урала» Железнов: «Жаль, что Малком ушёл, РПЛ потеряла сильного игрока»
10:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях у «Родины»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Дзюба самый трешовый футболист РПЛ»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала главного игрока РПЛ после ухода Малкома
Все новости
Рекомендуем