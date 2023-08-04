Прогноз от Бубнова на матч «Оренбург» - «Урал»

В третьем туре Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Своим мнением об этом поединке поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. В организации игры и в частности атаки «Оренбург» выглядит лучше «Урала», хотя и набрал меньше очков. Жду от хозяев максимального настроя на матч», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге в субботу, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.