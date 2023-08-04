Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ после ухода Малкома

Ветеран московского «Спартака» Александр Мостовой поведал о том, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги после отъезда бразильца Малкома в чемпионат Саудовской Аравии.

«Кто теперь лучший в РПЛ? Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, Промес - сильнейший футболист в Лиге», - рассказал Александр в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

Напомним, что Малком покинул «Зенит» в текущее трансферное окно. 26-летний южноамериканец перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. За «Зенит» он провел 109 поединков, в которых отметился 42 забитыми мячами и 24 результативными передачами.