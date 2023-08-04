Как быстро летит время: игроки национальных сборных, которые сегодня возглавляют клубы Мелбет-Первой лиги

Угнаться за временем достаточно сложно. Особенно в футболе. Главное – найти себя, как только твоя быстрая футбольная карьера подходит к концу. И если ты не просто средний игрок, а успел выступить и на уровне сборных, то от тебя будет повышенный спрос. Восемь клубов Первой лиги возглавляют наставники, которые имеют опыт выступлений в национальных сборных различных стран. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о вчерашних футболистах, а сегодня главных тренерах Первой лиги.
Победитель Кубка УЕФА
По карьере нынешнего главного тренера «Черноморца» Константина Зырянова можно снять фильм. И он будет не хуже голливудского блокбастера. Трагические обстоятельства в семье, вылет в низший дивизион… И неожиданный переход в питерский «Зенит» и выход на новый уровень в 30 лет! Дальше – россыпь клубных и индивидуальных наград, в том числе, попадание в символическую сборную чемпионата Европы 2008.
Новороссийский «Черноморец», который сегодня возглавляет Константин Георгиевич, стал первой большой командой в его карьере. Всё-таки работа в молодёжных командах «Зенита» сводилась к несколько иным целям, где ставилась задача «натаскивания» молодых футболистов. А в «Черноморце», который Зырянов вернул в Первую лигу спустя одиннадцать сезонов пребывания во Второй лиге, хотят возродить былые традиции.
Играл вместе с Каном
Нынешний наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков в 19 лет дебютировал в национальной сборной СССР. В 1989 году, в товарищеской встрече против сборной Польши, Кирьяков отметился голом через две минуты после выхода на замену. Неудивительно, что юного игрока заметили немецкие скауты, и большую часть карьеры форвард провёл в Германии. И не стоит считать «Карлсруэ» скромным клубом: в начале девяностых его ворота защищал Оливер Кан, вместе с которым поиграл Кирьяков. Богатый опыт Сергея Вячеславовича подтверждается тем, что он выступал за три разных национальных сборных (СССР, СНГ и России), карьеру завершал в Китае, а тренерскую деятельность начинал в Германии. С таким наставником новобранец Первой лиги «Ленинградец» уж точно должен закрепиться в «лучшей лиге мира».
Экс-спартаковцы
Денис Бояринцев в последнее время меняет клубы с достаточно высоким темпом. Даже для тренера. Ещё в ноябре прошлого года Бояринцев ставил перед собой амбициозные задачи с «Новосибирском», а уже в мае принимал «Сокол» и выводил его в Первую лигу. Поднимать команды на новый уровень для Дениса Константиновича не впервой. В сезоне-2021/2022 Бояринцев заслужил повышение вместе с «Родиной», но в «лучшей лиге мира» команду возглавлял уже его экс-одноклубник Дмитрий Парфёнов, который и сегодня продолжает работу с московским клубом. Вероятно, что выбор в пользу бывшего игрока украинской сборной был сделан на основе имеющегося у него богатого опыта работы с командами РПЛ. Бояринцев только в 2020 получил категорию Pro, но к текущему моменту обгоняет со своим «Соколом» «Родину» на очко. Очная битва между экс-спартаковцами обещает быть жаркой.
Предан одной команде
На две игры больше, чем Денис Бояринцев, в сборной России сыграл Роман Шаронов. Большую часть своей карьеры защитник провёл в казанском «Рубине», с которым успел дважды выиграть титул чемпиона России. В национальную сборную попал по причине дефицита игроков его амплуа, а на чемпионате Европы 2004 составил пару центральных защитников вместе с забытым Алексеем Бугаевым. Привязанность к Казани перенеслась и в тренерскую карьеру, где на протяжении пяти лет Шаронов пытался найти себя на тренерском мостике. Судьба уготовила другой поворот. Работа с кипрским «Пафосом», получение категории Pro и переезд в Хабаровск. В качестве главного тренера «СКА-Хабаровск» Шаронов работает уже второй сезон.
Засветились в «молодежке»
Еще два наставника – Кирилл Новиков из «Нефтехимика» и Андрей Талалаев со своими «вечными» «Химками» (сколько раз уходил, но всегда возвращался) –были замечены в молодежной сборной России. Обоих тренеров объединяет факт не столь удачной игровой карьеры по сравнению с представленными выше коллегами. Зато каждый имеет богатый тренерский опыт за плечами. Поэтому неудивительно, что от «Химок» ждут возвращения в РПЛ, а от «Нефтехимика» – попадания в ТОП-4 и удачного выступления в Кубке России.
Нынешние наставники клубов Первой лиги – бывшие игроки национальных сборных
Тренер
Команда, которую сейчас тренирует
Период выступления в сборной страны
Игры (голы)
Константин Зырянов
«Черноморец»
2006-2012
51 (7)
Сергей Кирьяков
«Ленинградец»
1989-1998
38 (15)
Денис Бояринцев
«Сокол» Саратов
2004-2005
6 (0)
Роман Шаронов
«СКА-Хабаровск»
2004 - 2012
8 (0)
Дмитрий Парфенов
«Родина»
1996-2004
(Украина)
18 (0)
Андрей Талалаев
«Химки»
1992-1994 (молодежная)
10 (1)
Кирилл Новиков
«Нефтехимик»
2001-2002 (молодежная)
3 (0)
Константин Лицин
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