Как быстро летит время: игроки национальных сборных, которые сегодня возглавляют клубы Мелбет-Первой лиги

Угнаться за временем достаточно сложно. Особенно в футболе. Главное – найти себя, как только твоя быстрая футбольная карьера подходит к концу. И если ты не просто средний игрок, а успел выступить и на уровне сборных, то от тебя будет повышенный спрос. Восемь клубов Первой лиги возглавляют наставники, которые имеют опыт выступлений в национальных сборных различных стран. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о вчерашних футболистах, а сегодня главных тренерах Первой лиги.

Победитель Кубка УЕФА

По карьере нынешнего главного тренера «Черноморца» Константина Зырянова можно снять фильм. И он будет не хуже голливудского блокбастера. Трагические обстоятельства в семье, вылет в низший дивизион… И неожиданный переход в питерский «Зенит» и выход на новый уровень в 30 лет! Дальше – россыпь клубных и индивидуальных наград, в том числе, попадание в символическую сборную чемпионата Европы 2008.

Новороссийский «Черноморец», который сегодня возглавляет Константин Георгиевич, стал первой большой командой в его карьере. Всё-таки работа в молодёжных командах «Зенита» сводилась к несколько иным целям, где ставилась задача «натаскивания» молодых футболистов. А в «Черноморце», который Зырянов вернул в Первую лигу спустя одиннадцать сезонов пребывания во Второй лиге, хотят возродить былые традиции.

Играл вместе с Каном

Нынешний наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков в 19 лет дебютировал в национальной сборной СССР. В 1989 году, в товарищеской встрече против сборной Польши, Кирьяков отметился голом через две минуты после выхода на замену. Неудивительно, что юного игрока заметили немецкие скауты, и большую часть карьеры форвард провёл в Германии. И не стоит считать «Карлсруэ» скромным клубом: в начале девяностых его ворота защищал Оливер Кан, вместе с которым поиграл Кирьяков. Богатый опыт Сергея Вячеславовича подтверждается тем, что он выступал за три разных национальных сборных (СССР, СНГ и России), карьеру завершал в Китае, а тренерскую деятельность начинал в Германии. С таким наставником новобранец Первой лиги «Ленинградец» уж точно должен закрепиться в «лучшей лиге мира».

Экс-спартаковцы

Денис Бояринцев в последнее время меняет клубы с достаточно высоким темпом. Даже для тренера. Ещё в ноябре прошлого года Бояринцев ставил перед собой амбициозные задачи с «Новосибирском», а уже в мае принимал «Сокол» и выводил его в Первую лигу. Поднимать команды на новый уровень для Дениса Константиновича не впервой. В сезоне-2021/2022 Бояринцев заслужил повышение вместе с «Родиной», но в «лучшей лиге мира» команду возглавлял уже его экс-одноклубник Дмитрий Парфёнов, который и сегодня продолжает работу с московским клубом. Вероятно, что выбор в пользу бывшего игрока украинской сборной был сделан на основе имеющегося у него богатого опыта работы с командами РПЛ. Бояринцев только в 2020 получил категорию Pro, но к текущему моменту обгоняет со своим «Соколом» «Родину» на очко. Очная битва между экс-спартаковцами обещает быть жаркой.

Предан одной команде

На две игры больше, чем Денис Бояринцев, в сборной России сыграл Роман Шаронов. Большую часть своей карьеры защитник провёл в казанском «Рубине», с которым успел дважды выиграть титул чемпиона России. В национальную сборную попал по причине дефицита игроков его амплуа, а на чемпионате Европы 2004 составил пару центральных защитников вместе с забытым Алексеем Бугаевым. Привязанность к Казани перенеслась и в тренерскую карьеру, где на протяжении пяти лет Шаронов пытался найти себя на тренерском мостике. Судьба уготовила другой поворот. Работа с кипрским «Пафосом», получение категории Pro и переезд в Хабаровск. В качестве главного тренера «СКА-Хабаровск» Шаронов работает уже второй сезон.

Засветились в «молодежке»

Еще два наставника – Кирилл Новиков из «Нефтехимика» и Андрей Талалаев со своими «вечными» «Химками» (сколько раз уходил, но всегда возвращался) –были замечены в молодежной сборной России. Обоих тренеров объединяет факт не столь удачной игровой карьеры по сравнению с представленными выше коллегами. Зато каждый имеет богатый тренерский опыт за плечами. Поэтому неудивительно, что от «Химок» ждут возвращения в РПЛ, а от «Нефтехимика» – попадания в ТОП-4 и удачного выступления в Кубке России.

Нынешние наставники клубов Первой лиги – бывшие игроки национальных сборных

Тренер Команда, которую сейчас тренирует Период выступления в сборной страны Игры (голы) Константин Зырянов «Черноморец» 2006-2012 51 (7) Сергей Кирьяков «Ленинградец» 1989-1998 38 (15) Денис Бояринцев «Сокол» Саратов 2004-2005 6 (0) Роман Шаронов «СКА-Хабаровск» 2004 - 2012 8 (0) Дмитрий Парфенов «Родина» 1996-2004 (Украина) 18 (0) Андрей Талалаев «Химки» 1992-1994 (молодежная) 10 (1) Кирилл Новиков «Нефтехимик» 2001-2002 (молодежная) 3 (0)

Константин Лицин