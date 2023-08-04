Чинквини: «У Кокорина нет шансов остаться в Италии»

Экс-спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини поделился мнением касательно будущего российского нападающего Александра Кокорина в итальянском коллективе.

«Думаю, что он не входит в планы главного тренера. Итальяно не нужен Кокорин. «Фиорентина» собирается приобрести другого нападающего. У Кокорина нет шансов остаться в Италии», - передает слова функционера издание «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». 32-летний россиянин принял участие в 30 поединках, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Контракт Александра с «фиалками» рассчитан до середины следующего года.