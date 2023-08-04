Полузащитник «Урала» Железнов: «Жаль, что Малком ушёл, РПЛ потеряла сильного игрока»

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов назвал главных звёзд РПЛ.

20-летний футболист выделил нападающего «Спартака» Квинси Промеса, а также экс-зенитовца Малкома, который не так давно перебрался в клуб «Аль-Хиляль».

«Если выбирать одного? Малком. Я как-то раз играл против него. Это сильный футболист. Жаль, что ушёл. РПЛ потеряла сильного игрока», — цитирует Железнова «РБ Спорт».

Кроме того, полузащитник отметил своего одноклубника Эрика Бикфалви, назвав его легендой «Урала».

Свой ближайший матч команда из Екатеринбурга проведёт завтра, 5 августа, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.