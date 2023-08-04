Зарема: «Дзюба самый трешовый футболист РПЛ»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что думает о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Дзюба по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ. Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе, все очень быстро забыли об эпохе немцев», - передает слова Заремы издание Sport24.

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале этого года. В чемпионате России 34-летний нападающий провел за «Локомотив» 13 поединков, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач.