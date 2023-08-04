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Салихова назвала главного игрока РПЛ после ухода Малкома

04 Августа 2023 • 10:36 Комментировать

Зарема Салихова, которая является женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала главного игрока РПЛ после трансфера бразильца Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Главный медиа-актив РПЛ сейчас - это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси - это душа «Спартака», - передает слова Салиховой издание Sport24.

Напомним, что «Зенит» продал Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Промес в прошлом сезоне РПЛ занял второе место в бомбардирской гонке. Нидерландец провел 27 матчей и записал на свой счет 20 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Квинси Промес
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