Защитник «Зенита» Караваев: «Гавр» — команда не фантастическая, но Кузяев исполнил свою мечту»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о переходе своего бывшего одноклубника Далера Кузяева во французский «Гавр».

Караваев отметил, что несмотря на переход в далеко не самый статусный клуб, Кузяев сумел исполнить свою мечту — поиграть в Европе.

«Команда не фантастическая, но вопрос не в уровне и не в деньгах — ему хочется проявить себя, попробовать силы в топовом чемпионате. Я рад, что он выбрал такой путь», — приводит слова Караваева Sport24.

В прошлом сезоне 30-летний Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Франции «Гавр» встретится с «Монпелье». Эта игра состоится 13 августа и начнётся она в 16:00 по московскому времени.