Бубнов назвал победителя в матче «Крылья Советов» - «Ростов»

В рамках третьего тура чемпионата России состоится поединок между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Своим мнением об этом матче поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. «Ростов» ни разу не проиграл после старта сезона и зацепил ничью с «Зенитом». Команда выглядит хорошо. Состав у Карпина более сбалансированный, чем у Осинькина», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Поединок «Крылья Советов» и «Ростов» состоится завтра, 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.