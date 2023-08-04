Бубнов рассказал, кто победит в матче «Краснодар» - «Пари НН»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий касательно предстоящего поединка между «Краснодаром» и «Пари НН» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«2:0. «Краснодар» один из лидеров. У «быков» атакующая философия и мощные исполнители впереди. «Пари НН», наоборот, любит закрываться. «Краснодару» будет непросто, но поставлю на хозяев», - приводятся слова Александра на станицах портала Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 4 августа. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Lveresult.ru.

Перед сегодняшним поединком хозяева лидируют в Премьер-лиге, а гости занимают 13-е место.